بايرن: كومان عاد للركض مرة أخرى.. وموقفه من اللحاق بـ يورو 2024

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان

كشف نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي عن عودة كينجسلي كومان للركض مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني الجناح الفرنسي من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في أحد مباريات الفريق.

وكان النادي البافاري قد أعلن في وقت سابق أن كومان سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بما فيه بطولة يورو 2024 مع فرنسا.

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وظهرت بعض المستجدات حسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير أن من الممكن أن يلحق بالبطولة رفقة فرنسا.

وليس ذلك فحسب ولكن من الممكن أن يلحق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا إذا وصل بايرن ميونيخ إليه وتمكن من تخطي ريال مدريد في إياب نصف النهائي وفقا لرومانو.

ويؤدي اللاعب البالغ من العمر 27 عاما التدريبات التأهيلية بصورة جيدة مما يعطي تلك التوقعات.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية من قبل أن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا يفكر في استدعاء برادلي باركولا أو موسى ديابي بدلاً من كومان في حالة عدم لحاقه.

وانضم كومان البالغ من العمر 27 عاما لصفوف بايرن ميونيخ في عام 2017 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

وكان كومان صاحب هدف فوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام باريس سان جيرمان.

ويعد الموسم الحالي هو الموسم الأول في مسيرة كومان الذي يخسر بطولة دوري التابع له فريقه، فلم يخسره من قبل مع باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وتوج لاعب يوفنتوس السابق بـ8 ألقاب دوري الألماني رفقة بايرن ميونيخ.

وحصل باير ليفركوزن على بطولة الدوري الألماني من بايرن ميونيخ بعد 11 عاما على التوالي من فوز الفريق البافاري به.

ولعب كومان مع بايرن خلال الموسم الجاري 27 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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