سكاي: الأفراح في ميلانو.. وست هام يتوصل لاتفاق مع لوبيتيجي لتدريب الفريق

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

خوليان لوبيتيجي

توصل نادي وست هام لاتفاق نهائي مع جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لـ ولفرهامبتون لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وتوجد العديد من الخلافات بين ديفيد مويس المدرب الحالي لوست هام وإدارة النادي والجماهير بسبب النتائج غير المرضية والأداء السيء حسب وجهة نظرهم وبناء على ذلك تعرض للهجوم من قبل المشجعين في الملعب.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن المدير الفني الإسباني قد وافق على تدريب وست هام خلفا لمويس.

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الأفراح في ميلانو

درست إدارة ميلان تعيين المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا بدلا من ستيفانو بيولي القريب من الرحيل في الصيف المقبل.

واعترضت جماهير الروسونيري كثيرا بسبب تلك الخطوة ووصل الأمر إلى الاعتراض في الاستاد وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورضخت إدارة النادي في النهاية باستبعاده من القائمة المرشحة المختصرة على طاولتهم.

وعلى الجانب الآخر كان وست هام قد وصل إلى مراحل متقدمة في المفاوضات مع روبين أموريم المدير الفني لفريق سبورتينج لشبونة في الفترة الماضية قبل أن تنهار في اللحظات الأخيرة.

واعترف المدير الفني البرتغالي بتواجده في لندن منذ فترة للتفاوض مع وست هام ولكن لم يتوصلا إلى اتفاق وخرج علنا للاعتذار لفريقه وإدارة وجماهير ناديه.

وتوج أموريم بلقب الدوري البرتغالي بعد منافسة مع غريمه بنفيكا.

وست هام الدوري الإيطالي ميلان الدوري الإنجليزي جولين لوبيتيجي روبين أموريم
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