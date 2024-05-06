تشكيل المصري - صلاح محسن يقود الهجوم ضد طلائع الجيش

الإثنين، 06 مايو 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

أعلن علي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد طلائع الجيش.

ويلتقي المصري مع طلائع الجيش على ملعب برج العرب في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب صلاح محسن في التشكيل الأساسي للمصري بدلا من محمد الشامي المصاب.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – حسين السيد.

الوسط: معتز زدام – محمود حمادة.

أمامهما: ميدو جابر – حسين فيصل – صلاح محسن.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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