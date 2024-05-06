وكيل روكي: تشافي لا يتحدث مع اللاعب.. وسنبحث عن فريق جديد إذا لم يشارك مع برشلونة

شدد أندري كوري وكيل فيتور روكي لاعب برشلونة على أن موكله لن يخرج من برشلونة على سبيل الإعارة وإذا رحل سيكون بشكل نهائي.

فيتور روكي النادي : برشلونة برشلونة

وقال كوري عبر إذاعة راديو كتالونيا: "سيكون من اللطيف أن يلعب بعض المباريات الكاملة ويجب على تشافي أن يظهر ثقته به".

وواصل "روكي يريد أن يثبت جودته، أنظر إلى فينيسيوس في ريال مدريد لقد تطلب الأمر منه عامين ليظهر جودته لذلك اتركه يلعب".

وأكمل "من غير المنطقي أن تتعاقد مع لاعب دولي برازيلي وتجلبه هنا وتجعله يلعب من أول يوم ثم في المباراة التالية وبعدها لا يلعب تماما، ثم يسجل هدفين وبعدها يختفي، تشافي حتى لا يتحدث مع الفتى".

وتابع "خروج روكي على سبيل الإعارة؟ لا هذا خطير لفتى في هذا العمر، إذا خرج سيكون بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، الخيار الأفضل هو البقاء في برشلونة ويلعب ولكن إذا لم يلعب سيكون علينا البحث عن فريق آخر".

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن إدارة برشلونة ستجتمع مع وكيل روكي قريبا لبحث مستقبله.

وانضم روكي لبرشلونة في شهر يناير الماضي قادما من أتليتكو بارانينسي البرازيلي.

صاحب الـ 19 عاما شارك مع برشلونة منذ الانضمام للفريق في 13 مباراة وخلالها سجل هدفين.