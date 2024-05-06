التشكيل - فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز.. وخماسي وسط لـ فيوتشر

الإثنين، 06 مايو 2024 - 17:46

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد المقاولون العرب

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في الدوري.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في الجولة 21 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي

الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

المرمى: محمود حمدي

الدفاع: محمود شعبان - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد - أيموراني حساني - عمرو السيسي - محمد فاروق - علي زعزع

الهجوم: علي ياسر

ويحتل بيراميدز المركز الأول في الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 17 مباراة، ويأتي فيوتشر في المركز 11 برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

الدوري المصري بيراميدز فيوتشر
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