كريم شحاتة يتقدم باستقالته من منصبه مع فريق البنك الأهلي

تقدم كريم حسن شحاتة باعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير الكرة لفريق البنك الأهلي.

وتقدم شحاتة باعتذاره للجنة الكرة برئاسة أشرف نصار عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكان البنك الأهلي قد تعرض للخسارة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وجاء نص اعتذار كريم شحاتة كالآتي:

"بعد 4 مواسم قضيتها داخل كيان نادي البنك الأهلي العريق، أتقدم باستقالتي من مهام عملي كمدير للكرة في ظل حالة عدم التوفيق التي يواجهها الفريق في الفترة الأخيرة".

"أتمنى التوفيق للمنظومة فيما هو قادم، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني ولمجلس إدارة النادي المحترم برئاسة أشرف نصر على الدعم والمساندة طوال فترة عملي مع فريق الكرة والذي أتمنى له النجاح والتوفيق خلال المرحلة الهامة القادمة تحت قيادة طارق مصطفى وجهازه المعاون".

ومن جانبه توجه مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار بالشكر إلى كريم شحاتة على ما قدمه من جهد كبير وإخلاص خلال الفترة الماضية متمنيين له النجاح والتوفيق في خطواته المقبلة.

وتجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 3 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

وخسر البنك الأهلي مباراته الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري.