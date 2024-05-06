مؤتمر ماركينيوس: التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق أمام دورتموند

الإثنين، 06 مايو 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

فابيان رويز - باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

يعتقد ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان أن التفاصيل الصغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه ومنافسه بروسيا دورتموند.

ويحل دورتموند ضيفا على سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 1-0.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفي: "سنحظى بمساندة كبيرة من جماهيرنا وهذا عامل مهم بالنسبة لنا كلاعبين".

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وأضاف "نحن نعلم مدى أهمية اللعب على أرضنا، يمكن للجماهير تغيير المباراة بتشجيعاتهم وطاقتهم".

وتابع الدولي البرازيلي "هذه من أهم مباريات مسيرتي وأنا أركز عليها كثيرا"

وشدد "هدفنا هو تقديم أفضل مباراة ممكنة، مستعدون لخوض مباراة رائعة من أجل الفوز، لقد حفزنا بعضنا البعض، كان هناك الكثير من النقاش بمجرد انتهاء لقاء الذهاب".

وأوضح "قدم لنا المدرب لويس إنريكي أفكاره وخصصنا بعض الوقت لمشاهدة لقطات عديدة. مدربنا يعرف كيف يستعد لهذا النوع من المباريات".

ويرى أن "دورتموند منافس رائع، ستكون مباراة صعبة للغاية. ولا نعلم ماذا سيحدث خلال المباراة. لكننا نثق في عملنا طوال الموسم، ونثق في استعداداتنا".

وأتم "علينا أن نلعب بمظهرنا الذي نلعب به منذ بداية الموسم. سنحاول خلق الفرص، وبعد ذلك ستكون التفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

الفائز من المواجهة سيلعب المباراة النهائية يوم 1 يونيو المقبل في ويمبلي ضد الفائز من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونيخ.

علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 2-2 في ميونيخ.

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