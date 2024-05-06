تقرير: مارسيليا يبدأ مفاوضاته مع ساري

يبدأ نادي مارسيليا مفاوضاته مع ماوريسيو ساري من أجل تولي مهمة الفريق بداية من الموسم الجديد.

وبات ساري أحد أبرز المرشحين ليكون البديل المحتمل لجان لويس جاسيت المدير الفني الحالي لمارسيليا.

وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا أن مارسيليا بدأ التواصل بالفعل مع ساري من أجل معرفة موقفه من تدريب الفريق.

واستقال ساري بشكل مفاجيء من لاتسيو في مارس الماضي وتم ربط اسمه بأكثر من فريق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وارتبط اسم ساري بأندية ميلان ونابولي وتورينو ولم يحسم المدرب الإيطالي وجهته.

وكان ساري قد تولى تدريب لاتسيو في يونيو 2021، ويمتد تعاقده حتى يونيو 2025 قبل أن يستقيل في مارس الماضي.

ويعاني مارسيليا من سوء النتائج في الفترة الماضية وتواجده في المركز الثامن.

ويبتعد مارسيليا عن مراكز التأهل إلى البطولات الأوروبية ومن المتوقع إجراء العديد من التغييرات داخل النادي.

وسبق وأن تواصل مارسيليا مع ساري بعد رحيله عن يوفنتوس ولكن المدرب الإيطالي رفض العرض وقتها بسبب رغبته في الابتعاد عن كرة القدم لمدة موسم.

ومن المتوقع عودة ساري للتدريب مجددا بداية من الموسم المقبل.