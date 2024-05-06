تقرير: لاعب روما مهدد بالإيقاف بسبب فعل غير لائق ضد يوفنتوس

الإثنين، 06 مايو 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

برايان كريستانتي - روما

يواجه برايان كريستانتي لاعب وسط روما خطر الإيقاف بسبب التقاط الكاميرات له بالتلفظ بعبارات غير لائقة أمام يوفنتوس.

وكان روما قد تعادل أمام يوفنتوس بهدف لكل منهما خلال منافسات الدوري الإيطالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو عن التقاط الكاميرات لكريستانتي في الدقيقة 75 وهو يتلفظ بعبارات تعتبر من الكلمات البذيئة في إيطاليا.

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وأشار التقرير إلى إنه في حال قرر الاتحاد الإيطالي تسليط الضوء على الواقعة بناء على التسجيلات الصوتية والمرئية فاللاعب سيتم إيقافه لمباراة واحدة.

وفي تلك الحالة يغيب كريستانتي أمام أتالانتا بالمباراة المقبلة لروما في الدوري الإيطالي.

وسبق وأن تعرض كريستانتي لنفس العقوبة مرة واحدة من قبل عندما غاب أمام تورينو في موسم 2020 - 2021.

روما تعادل للمباراة الثانية على التوالي ورفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.

ويلعب روما مباراته المقبلة أمام أتالانتا يوم الأحد المقبل في منافسات قوية على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما يوفنتوس رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بعد تعادله الرابع على التوالي.

روما كريستانتي
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