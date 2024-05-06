NBA - تعرف على المتأهلين لنصف نهائي الشرق والغرب.. والطريق للقب

الإثنين، 06 مايو 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

NBA

انتهى الدور الأول من إقصائيات دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA، وتعرف الجميع على المتأهلين لنصف النهائي.

وتحسم سلاسل إقصائيات البطولة التي تتكون من 7 مباريات حين يصل أي فريق لفوزه الرابع على منافسه.

في القسم الغربي، تأهلت فرق دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز ودالاس مافريكس.

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أما في القسم الشرقي، فتأهلت فرق بوسطن سلتيكس وكليفلاند كافاليرز ونيويورك نيكس وإنديانا بيسرز.

وكان كليفلاند كافاليرز أخر من تأهل لنصف النهائي بعدما وصلت سلسلته مع أورلاندو ماجيك للمباراة السابعة، وهي السلسلة الوحيدة التي وصلت للقاء السابع.

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نصف نهائي الشرق

كليفلاند كافاليرز ضد بوسطن سلتيكس

نيويورك نيكس أمام إنديانا بيسرز

نصف نهائي الغرب

أوكلاهوما سيتي ثاندر ضد دالاس مافريكس

دنفر ناجتس أمام مينيسوتا تمبرولفز

سيلعب الفائزان من نصف النهائي في نهائي كل منطقة.

على أن يلعب بطل القسم الشرقي ضد بطل القسم الغربي في نهائي المسابقة.

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