قبل أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتوج بذهبية الجائزة الكبرى لـ السلاح

توج زياد السيسي لاعب سلاح السيف المصري بذهبية بطولة الجائزة الكبرى المقامة في كوريا الجنوبية.

ونجح السيسي في التغلب على الجيورجي ساندرو بازادزي في المباراة النهائية.

وكان النهائي مثيرا في نقاطه الأخيرة ولكن حسمه اللاعب المصري بنتيجة 15-13 في النهاية.

ويستعد زياد السيسي لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

وتنطلق منافسات أولمبياد باريس في 24 يوليو المقبل.

وكان زياد السيسي قد حقق برونزية كأس العالم في العام الماضي ليحقق إنجاز كأول مصري يحصل على ميدالية في التاريخ.

والمفارقة كانت خسارة زياد السيسي وقتها في نصف النهائي أمام الجيورجي ساندرو بازادزي المصنف الأول عالميا بنتيجة 15-14.

وسبق أن حصد زياد السيسي برونزية بطولة العالم في سلاح السيف في الجزائر في نوفمبر 2022، وكتب حينها على حسابه "هي أول ميدالية في تاريخ سلاح السيف".