تغريم اتحاد جدة بسبب أحداث لقاء الهلال.. والعقوبات تطول حمد الله

الإثنين، 06 مايو 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله أمام علي آل البليهي في لقاء الاتحاد والهلال

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على نادي اتحاد جدة بسبب ما بدر من جماهيره خلال لقاء الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وألقت جماهير اتحاد جدة 20 علبة مياه تجاه أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعت فريقها بالهلال.

كما أعلنت اللجنة تغريم عبد الرزاق حمد الله وسعد الموسى ثنائي اتحاد جدة 20 ألف ريال لكل منهما نظير غيابهما عن منطقة المقابلات الإعلامية بعد مواجهة الهلال.

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وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن نادي اتحاد جدة بصدد رفع شكوى تجاه البرازيلي مالكوم لاعب الهلال بعد الاحتفالية التي قام بها أمام جماهير النمور في المواجهة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس الملك.

وأوضح التقرير أن الإدارة القانونية بنادي اتحاد جدة أنهت دراسة كافة المستندات والإيماءات التي تبعت الحالة وسترفقها في ملف واحد خلال الـ48 ساعة القادمة.

قبل أيام، أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن الإدارة القانونية تدرس رفع الشكوى على الحركة التي وصفتها بالغير أخلاقية من اللاعب البرازيلي، حيث تأنت في ذلك كون الوقت في صالحها، 30 يوما.

وكان نادي اتحاد جدة قد تلقى استفسارا من مراقب المباراة عن المقذوفات التي تبعت احتفالية مالكوم من قبل الجماهير الاتحادية ورد النادي بأن هذه المقذوفات تُعد ردّة فعل بعد الاحتفالية اللا أخلاقية من اللاعب البرازيلي.

الهلال اتحاد جدة عبد الرزاق حمد الله
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