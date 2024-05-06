سام مرسي: أفتخر بأنني أول مصري يحقق هذا الإنجاز.. وأهديه أيضا للشعب الفلسطيني

عبر سام مرسي قائد فريق إبسويتش تاون عن فخره بأنه أول مصري يحقق إنجاز قيادة فريق من دوري القسم الثاني بإنجلترا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وأهدى إنجازه للشعب الفلسطيني.

وحقق إبسويتش تاون الحلم وتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما بقيادة مصرية من سام مرسي لاعب الفريق والقائد الأول.

وقال سام مرسي في تصريحات لقناة الحرة: "هذا الإنجاز الكبير يعد أمرا رائعا. أفتخر بأنني أول مصري يحقق هذا الإنجاز".

وأضاف "أهدي الإنجاز أيضا للشعب الفلسطيني، أجري اتصالات مع كثير من الناس هناك ومنذ بضعة أسابيع أرسلوا لي مقطع فيديو يدعمونني رغم أنهم في موقف عصيب".

وشدد الدولي المصري "هؤلاء الرجال أبطال حقيقيون".

وحاول سام دعم الشعب الفلسطيني في أزمته بالأشهر الأخيرة في أكثر من مناسبة، أخرها ارتداء علم فلسطين أثناء رفع كأس التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكمل "لدينا فريق قوي يلعب بروح جماعية ومدرب رائع والجميع كان يقاتل لتحقيق هذا الهدف".

وواصل "زميلي العراقي علي الحمادي لاعب صغير عمرا، لكنه ناضج كرويا".

وتابع "مستقبلي مع منتخب مصر؟ لم أستدع للتجمع الأخير، ولكن سنرى ما يحدث لاحقا".

وأوضح "طموحي حاليا هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والظهور بمستوى جيد، ولا أفكر باللعب للأندية المصرية".

ويؤمن أن "محمد صلاح مهد الطريق للجميع، الناس يرون اللاعبين المصريين بشكل مختلف الآن بسببه، ينظر للمصريين على أنهم محترفون ويعملون بجد ويملكون موهبة كبيرة".

وأتم "صلاح ترك المنتخب المصري ليتلقى العلاج، أحيانا كلاعب عندما تتعرض لإصابة فأنت تريد الحصول على العلاج المناسب وقد لا تكون في المكان الصحيح، هذا أمر صعب بالنسبة للاعب".

وأصبح سام أول قائد مصري يقود فريقه للصعود من الدرجة الأولى للدوري الممتاز.

وفاز إبسويتش تاون على هدرسفيلد بهدفين دون مقابل لينهي الفريق الدوري بالمركز الثاني المؤهل بشكل مباشر للدوري الممتاز.

إبسويتش دخل المباراة وهو بحاجة لنقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل أو حتى الخسارة مع تعثر ليدز يونايتد والذي خسر بالفعل من ساوثامبتون.

إبسويتش سيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه وبعد غياب 22 عاما إذ شارك الفريق للمرة الأخيرة في عام 2002 قبل أن يهبط.

كيران مكينا مدرب الفريق تولى تدريبه قبل موسمين فقط ليقوده بشكل مباشر من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى ومنه للممتاز على التوالي.

تجربة إبسويتش هي الأولى لمكينا صاحب الـ 37 عاما كرجل أول بعد فنرة من العمل كمساعد مع أولي جونر سولشاير في مانشستر يونايتد.

وانضم إبسويتش لليستر سيتي في الصعود للدوري الممتاز بعد أن لعب تأهل ليستر في المركز الأول.

ولعب سام مرسي المباراة بشكل أساسي وفي دقائقها بالكامل.

تقدم وي بورنس بالهدف الأول لإبسويتش في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد بداية الشوط الثاني بثلاث دقائق أضاف أوماري هاتشينسون الهدف الثاني بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من سام مرسي.

واحتفلت جماهير إبسويتش بالتأهل للدوري الممتاز عن طريق النزول لأرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين وحملهم على الأعناق.

ونجح الدولي المصري في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بعد 15 موسما لعبهم في الدرجات الأدنى، مع فرق بورت فايل وشيسترفيلد وويجان وبارنسلي وميدلزبره.

وشارك مرسي مع إبسويتش خلال رحلة الصعود في 42 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع سبعة أهداف وغاب عن 4 مباريات بسبب تراكم البطاقات.

ولحسم المتأهل الثالث للدوري الممتاز سيلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في ملحق مؤهل بين بعضهم البعض.

وتقام مباريات الملحق بنظام قبل نهائي ومباراة نهائية تقام في ملعب ويمبلي.

وتأهل للملحق كل من ليدز يونايتد وساوثامبتون ووست بروميتش ونورويتش سيتي.

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