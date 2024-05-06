تمارا نادر السيد: لقطتي أنا وشقيقي بصالة الأهلي طبيعية.. ودور مرتجي دليل على الروح الرياضية

تحدثت تمارا نادر السيد لاعبة فريق سيدات الأهلي للكرة السلة عن لقطتها مع شقيقها أحمد من صالة الأهلي بنهائي سيدات الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك.

وتواجد الشقيقان سويا في صالة الأهلي، لكن تمارا كانت بمدرجات الأهلي لتشجيع فريقها بينما أحمد نادر حارس مرمى الزمالك السابق وباوك الحالي كان بمدرجات الأبيض.

وكشفت تمارا عبر قناة صدى البلد: "ذهبت لتشجيع الأهلي وشقيقي أحمد لمساندة الزمالك في نهائي سيدات الطائرة".

وتابعت لاعبة سلة الأهلي "أرى ذلك أمرا طبيعيا، في النهاية نحن من بيت واحد ولكل شخص انتماء مختلف".

وأوضحت "أحمد زملكاوي جدا وأنا أهلاوية جدا ونختلف كثيرا في المنزل ولكن في النهاية نحن إخوة".

وكشفت تمارا "ذهبنا للمباراة النهائية سويا وأنا من أدخلته النادي الأهلي إلى مدرجات الزمالك، وشهادة حق خالد مرتجي هو من ساعدني في دخول أحمد لمدرج الزمالك وهذا يدل على الروح الرياضية".

أما عن فريقها بسيدات السلة فاختتمت تصريحاتها "الحمد على تتويجنا بلقب كأس مصر للسلة على حساب سبورتنج، تعبنا كثيرا لتحقيق اللقب ونعد الجماهير بالدوري".

وتوجت سيدات الأهلي بلقب كأس مصر لكرة السلة على حساب سبورتنج في مباراة مثيرة تم حسمها بالشوط الإضافي.

بينما توجت سيدات الزمالك ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة على حساب الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.