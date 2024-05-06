NBA - كليفلاند يتأهل لمواجهة بوسطن في نصف نهائي الشرق

تأهل كليفلاند كافاليرز إلى نصف نهائي القسم الشرقي بدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد تفوقه على أورلاندو ماجيك في المباراة السابعة بينهما.

وانتصر كافاليرز على ماجيك بنتيجة 106-94، بعد تعادلهما 3-3 في نتيجة السلسلة قبل المباراة.

وضرب كافاليرز موعدا مع بوسطن سلتيكس في نصف النهائي.

وتألق دونوفان ميتشيل من صفوف كافاليرز مسجلا 39 نقطة.

Donovan Mitchell led the charge for the @cavs in Round 1 to advance to the Eastern Conference Semifinals! 🕷️ 28.7 PPG 🕷️ 5.0 RPG 🕷️ 4.4 APG 🕷️ 1.4 SPG Mitchell totaled 201 points in Round 1, joining LeBron James as the only players to score 200 or more for the Cavaliers in a… pic.twitter.com/J7CihDIyLh — NBA (@NBA) May 5, 2024

وخاض ماجيك الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2020، ولم يحقق أي فوز في الأدوار الإقصائية منذ 14 عاما.

وبذلك اكتملت أضلاع نصف النهائي، إذ يلتقي نيويورك نيكس مع إنديانا بيسرز.

وأوكلاهوما سيتي ثاندر مع دالاس مافريكس، ودنفر ناجتس مع مينيسوتا تمبرولفز.