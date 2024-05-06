NBA - كليفلاند يتأهل لمواجهة بوسطن في نصف نهائي الشرق

الإثنين، 06 مايو 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

جولدن ستايت ووريرز في مواجهة كليفلاند كافالييرز

تأهل كليفلاند كافاليرز إلى نصف نهائي القسم الشرقي بدوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعد تفوقه على أورلاندو ماجيك في المباراة السابعة بينهما.

وانتصر كافاليرز على ماجيك بنتيجة 106-94، بعد تعادلهما 3-3 في نتيجة السلسلة قبل المباراة.

وضرب كافاليرز موعدا مع بوسطن سلتيكس في نصف النهائي.

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وتألق دونوفان ميتشيل من صفوف كافاليرز مسجلا 39 نقطة.

وخاض ماجيك الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ عام 2020، ولم يحقق أي فوز في الأدوار الإقصائية منذ 14 عاما.

وبذلك اكتملت أضلاع نصف النهائي، إذ يلتقي نيويورك نيكس مع إنديانا بيسرز.

وأوكلاهوما سيتي ثاندر مع دالاس مافريكس، ودنفر ناجتس مع مينيسوتا تمبرولفز.

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