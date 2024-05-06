أحمر بالكامل.. بايرن يعلن قميصه لموسم 2024-2025

أعلن نادي بايرن ميونيخ قميصه للموسم الجديد 2024-2025 والمقدم من شركة أديداس.

وأفاد بايرن في بيان: "طور نادي بايرن ميونخ وأديداس طقما خاصا يعكس نبض القلب والعاطفة التي توحد اللاعبين على أرض الملعب مع المشجعين في المدرجات".

وأضاف البيان "لأول مرة في تاريخ النادي، يتميز التصميم بثلاثة درجات مختلفة من اللون الأحمر، تمثل الهوية والعاطفة ودراما اللعبة".

وأتم "لقد كان اللون الأحمر أكثر من مجرد لون لنادي بايرن ميونيخ لأكثر من 100 عام".

وظهر في المقاطع الدعائية كل نجوم بايرن.

تصميم جديد للبافاري. 🔴🔴 بايرن ميونيخ يعلن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2024-25 👕 قيم القميص من 1 إلى 10؟ pic.twitter.com/llPtZjNGxa — FilGoal (@FilGoal) May 6, 2024

من المنتظر أن يرتدي فريق بايرن القميص الجديد في مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم بالدوري الألماني كما جرت العادة.

ويحتل بايرن حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، قبل جولتين من نهاية الموسم.

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