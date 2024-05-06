مارشينياك حكما لمواجهة ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 06 مايو 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

الحكم البولندي شيمون مارتشينياك

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين البولندي سيمون مارشينياك لإدارة مواجهة الإياب بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونيخ على ملعب سنتياجو برنابيو مساء الأربعاء.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما ليتأجل الحسم لمواجهة الإياب.

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وأدار مارشينياك هذا الموسم 40 مباراة في مختلف المسابقات بينهم 5 في دوري أبطال أوروبا.

ولم يدير مارشينياك أي مباراة لريال مدريد أو بايرن ميونيخ هذا الموسم.

وكان مارشينياك ضمن حكام النسخة الماضية من كأس العالم للأندية بينهما مواجهة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي.

وسبق وأن فاز ريال مدريد في مباراتين تحت إدارة مارشينياك بينما تعادل مثلهما وخسر في ثلاث مناسبات.

أما بايرن ميونيخ ففاز مرتين وخسر مرة واحدة تحت إدارة مارشينياك.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء الأربعاء بختام منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما المباراة الأخرى فستكون بين باريس سان جيرمان ودورتموند.

وكانت مباراة الذهاب بألمانيا قد انتهت بفوز دورتموند بهدف دون مقابل.

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