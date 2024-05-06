رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم

الإثنين، 06 مايو 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

طارق مصطفى - البنك الأهلي

أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي استمرار طارق مصطفى في منصب المدير الفني وإيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم بعد الخسارة 5-1 ضد إنبي.

وسقط البنك الأهلي رغم تقدمه بأكبر هزيمة له في الدوري منذ صعوده.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي عبر قناة DMC: " لأول مرة منذ صعودنا نستقبل 5 أهداف في مباراة واحدة، أكيد هناك أخطاء وتحتاج للمعالجة".

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وشدد "نتمسك باستمرار طارق مصطفى كمدرب للفريق لأنه مدرب كفء، وهناك أخطاء وتهاون وتقصير من بعض اللاعبين".

وأكمل "تفاجئنا بمستوى اللاعبين في الشوط الثاني ضد إنبي. لأننا تقدمنا 1-0 حتى الدقيقة 45+5 من الشوط الأول".

وأتم "هناك لاعبون لا يقدروا قيمة قميص الفريق وسيتم استبعادهم وتم إيقاف مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم".

سجل خماسية إنبي في المباراة كل من مودي ناصر الذي أحرز هدفين وأحمد أمين "قفة"، ومصطفى دويدار ويوسف لبيب، بينما سجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الوحيد.

الخسارة هي الأكبر للبنك الأهلي منذ صعوده للدوري المصري الممتاز في موسم 2020/2021، بينما حقق إنبي ثاني أكبر فوز في تاريخه بالدوري بعد فوزه على النصر بستة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15.

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