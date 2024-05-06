تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما

تعادل يوفنتوس مع روما بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل هدف الجيالوروسي روميلو لوكاكو، بينما أحرز جيلسون بريمير هدف البيانكونيري.

ويعتبر التعادل في صالح ميلان الذي ضمن استمرار نفس فارق النقاط مع يوفنتوس في جدول الترتيب.

ولم يتمكن ميلان من الفوز على جنوى إذ تعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة وبالتالي بقى فارق الـ5 نقاط كما هو.

ووصل يوفنتوس للنقطة 66 في المركز الثالث في جدول الترتيب، وارتقى روما للنقطة 60 في المركز الخامس.

وينافس أتالانتا مع روما على المركز الخامس المؤهل لدوري أبطال أوروبا في حال لم تحصل إيطاليا على المركز السادس لكأس ذات الأذنين.

ولعب روما 35 مباراة، بينما أتالانتا لديه 57 نقطة في المركز السادس من 33 مباراة.

افتتح لوكاكو النتيجة في الدقيقة 15 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وتعادل بريمير ليوفنتوس في الدقيقة 31 بعد رأسية قوية عقب عرضية من فيديريكو كييزا.

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