رئيس إنبي: لا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد من قطاع الناشئين مثلنا

يرى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن فريقه يجني ثمار استراتجية الإدارة بالاعتماد على قطاع الناشئين.

وانتصر إنبي على البنك الأهلي بنتيجة 5-1 في الجولة 21 من الدوري المصري.

وقال الشريعي عبر قناة DMC: "نتيجة مباراة اليوم تقول إن لدينا جهاز فني محترم وقادة فريق رائعين ويعرفون قيمة النادي بالإضافة إلى اللاعبين الشباب وهي ميزة كبيرة لدينا".

وواصل "الفوز الكبير على البنك الأهلي يشرفنا خاصة أنه لم يحدث للفريق منذ 2008".

وأكمل "في الفترة الماضية حاولنا تأكيد هوية النادي بأن تكون مكتسبة من قطاع الناشئين، ووضعنا مسارا بتقوية القطاع من أجل تقوية الفريق الأول، والإدارة حققت هذا التوازن، والموسم الجاري يضم الفريق 17 لاعبا خرجوا من قطاع الناشئين، ولا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد مثل إنبي".

وتابع "النتائج ساعدتنا أن نزاحم في مراكز المقدمة، وإلى أين سيصل الفريق لا نعرف، والصغار يتعلمون من الكبار وأصحاب الخبرات".

وأتم "لا يوجد أي عروض في الفترة الحالية، وسننتظر لنهاية الموسم لتحديد من سنوافق على رحيله من أجل تعويضه من قطاع الناشئين".

video:1

سجل خماسية إنبي في المباراة كل من مودي ناصر الذي أحرز هدفين وأحمد أمين "قفة"، ومصطفى دويدار ويوسف لبيب، بينما سجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الوحيد.

الخسارة هي الأكبر للبنك الأهلي منذ صعوده للدوري المصري الممتاز في موسم 2020/2021، بينما حقق إنبي ثاني أكبر فوز في تاريخه بالدوري بعد فوزه على النصر بستة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15.