الهاني سليمان: لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة أكثر من 7 ثواني.. ولا أتعمد إهدار الوقت

برر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الخطأ الذي وقع فيه أمام الزمالك بعد الإمساك بالكرة لأكثر من 7 ثواني إلى دخولة في حالة سرحان.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

وقال الهاني سليمان عبر قناة دي إم سي: "لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة كل هذا العدد من الثواني، أعتقد أنني كنت في حالة سرحان في شيء ما".

وأضاف "سألت محمود البنا حكم المباراة كم ثانية أمسكت الكرة فقال لي 10 ثواني، فسألته لماذا لم تطلق الصافرة بعد الثانية السابعة؟".

وأتم تصريحاته "لا أتعمد التأخر في لعب الكرة لكني أنتظر لكي أشاهد اللاعب الذي سوف أمرر له الكرة وهذا جزء من طريقة لعبي".

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.