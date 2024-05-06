الهاني سليمان: لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة أكثر من 7 ثواني.. ولا أتعمد إهدار الوقت

الإثنين، 06 مايو 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

برر الهاني سليمان حارس مرمى سموحة الخطأ الذي وقع فيه أمام الزمالك بعد الإمساك بالكرة لأكثر من 7 ثواني إلى دخولة في حالة سرحان.

وقال الهاني سليمان عبر قناة دي إم سي: "لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة كل هذا العدد من الثواني، أعتقد أنني كنت في حالة سرحان في شيء ما".

وأضاف "سألت محمود البنا حكم المباراة كم ثانية أمسكت الكرة فقال لي 10 ثواني، فسألته لماذا لم تطلق الصافرة بعد الثانية السابعة؟".

أخبار متعلقة:
سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء

وأتم تصريحاته "لا أتعمد التأخر في لعب الكرة لكني أنتظر لكي أشاهد اللاعب الذي سوف أمرر له الكرة وهذا جزء من طريقة لعبي".

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

الزمالك سموحة الهاني سليمان محمود البنا
نرشح لكم
رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم رئيس إنبي: لا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد من قطاع الناشئين مثلنا سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء إسلام جابر: درسنا الزمالك لأسبوع.. والفوز على أحد القطبين يعطي دفعة معنوية مختلفة قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم 5 ساعة | الدوري المصري
تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما 5 ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: لا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد من قطاع الناشئين مثلنا 6 ساعة | الدوري المصري
الهاني سليمان: لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة أكثر من 7 ثواني.. ولا أتعمد إهدار الوقت 6 ساعة | الدوري المصري
سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه 6 ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه 6 ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء 6 ساعة | الدوري المصري
بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 3 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح 4 انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق