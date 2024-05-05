سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه

يرى أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة أن حظ حكم مباراة الزمالك جيد بسبب تقدم فريقه في النتيجة بعد الأداء السيء من قبل الحكم حسب وجهة نظره.

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وقال سامي لقناة أون تايم سبورتس: "أحترم الحكم كثيرا وأحبه، لكن لم يكن في أفضل حالاته، العند غير جيد في كرة القدم، عندما يستدعيني تقنية الفيديو يجب أن أذهب لرؤية الحالة".

وأضاف "قلت للحكام إن حظكم جيد لفوز فريقي بالمباراة".

وأكمل "كان هناك شد لقميص حسام حسن في لقطة طرده بداعي السقوط".

وتابع: "الفريق كان رائعا والتزموا بجميع تعليماتي، الزمالك لم يهدر أي فرصة وكانت أشباه فرص، الزمالك لم يملك الحلول".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لديهم مشكلة دفاعية في الرباعي الخلفي، وتوجد مساحات خلف الظهيرين".

وسجل هدف اللقاء الوحيد أبو بكر ليادي.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.