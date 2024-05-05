حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه

أبدى حسام حسن مهاجم سموحة تعجبه من قرار محمود البنا حكم لقاء الفريق ضد الزمالك بطرده بسبب إدعاء التمثيل للحصول على ركلة جزاء.

وتحصل حسام حسن على إنذارين بسبب إدعاء التمثيل في المباراة ما تسبب في طرده بالدقيقة 80.

وانتصر سموحة بهدف دون رد على الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري بهدف سجله أبو بكر ليادي من صناعة حسام حسن.

وكتب حسام حسن مهاجم سموحة عبر خاصية إنستجرام ستوري: "أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه ولماذا سأدعي التمثيل في لعبة مصر كلها تراها عكس ما تراه".

وأضاف "مبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والإداري، اللاعبون رجال وإن شاء الله نستمر ويعود النادي لمكانه الطبيعي".

حسام حسن مهاجم سموحة عبر ستوري انستجرام 📱 "أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه، همثل ليه" pic.twitter.com/j0NgmjHsrU — FilGoal (@FilGoal) May 5, 2024

وتحصل قائد سموحة على بطاقة صفراء في الدقيقة 54 ثم أخرى في الدقيقة 80 ما تسبب في طرده.

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وسجل حسام حسن 6 أهداف وصنع 1 في 18 مباراة خاضها الموسم الحالي بالدوري المصري.

وعاد سموحة للفوز على الأبيض بعدما انتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.