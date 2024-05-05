حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء

يرى حسام حسن مهاجم سموحة أن فريقه استرد هيبته بالفوز على الزمالك في الدوري.

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وقال حسام حسن عبر قناة دي إم سي: "الزمالك اسم كبير وبتمنى له التوفيق في نهائي الكونفدرالية والفوز بالبطولة".

وأضاف "في الدور الأول تعرضنا لهزيمة كبيرة أمام الزمالك بخماسية ولذلك كنا نريد الفوز على الأبيض لاستعادة هيبة الفريق ولعبنا بشكل دفاعي بعض الشيء وبالفعل استطعنا تحقيق الفوز واستعادة هيبة الجهاز الفني".

وأكمل "الحالة الأولى التي حصلت فيها على الإنذار الأول أبلغت الحكم محمود البنا أنني لم أقصد السقوط بهذه الطريقة".

وأتم تصريحاته "لكن الحالة الثانية قلت للحكم انتظر وشاهد اللعبة في الفيديو لأنني تعرضت للشد، أرى أنني تعرضت للظلم في هذه اللعبة وكنت أستحق الحصول على ركلة جزاء، وسامسون حصل على ركلة جزاء شبيهة لها أمام البنك الأهلي".

وحصل حسام حسن على إنذارين خلال المباراة بسبب محاولة السقوط للتحايل على الحكم والحصول على ركلة جزاء وتعرض للطرد.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.