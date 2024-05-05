بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله

يتنافس توتنام مع ليفربول على ضم عمر مرموش في الصيف المقبل، وحدد إينتراخت فرانكفورت سعر الدولي المصري.

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بعد فرق إنجليزية عقب تألقه في أول مواسمه مع فرانكفورت.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ليفربول وتوتنام "أبديا اهتماما" بضم مرموش.

وكشف التقرير أن قيمة بيع الدولي المصري لن تقل عن 50 مليون يورو في ظل أن عقده يمتد حتى 2027.

وشارك الدولي المصري في 38 مباراة الموسم الجاري مع فرانكفورت وسجل 16 هدفا وصنع 6 في جميع المسابقات.

ويتصدر مرموش ترتيب هدافي فريقه بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه.

وأضاف التقرير أن فرانفكورت حدد خليفة مرموش حال رحيله وهو الجزائري محمد الأمين عمورة مهاجم يونيون سانت جيلواز البلجيكي.

الدولي الجزائري خاض الموسم الجاري 44 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 7 الموسم الجاري.

وسبق أن كشف فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات لـ Daily Briefing column: "عمر مرموش ارتبط من قبل بالانتقال لـ ليفربول، وأعلم أنهم تابعوا عدة أسماء أخرى في فرانكفورت، لكن لم يصلوا لاتفاق نهائي لضم مرموش أو أي لاعب آخر".

وأضاف "فرانكفورت لم يحدد سعر مرموش بعد، نحن في مراحل مبكرة من القصة".

وقال مايكل ريشكه مدير وكالة CAA للاعبين المسؤولة عن تسويق عمر مرموش عبر القناة الأولى سابقا: "لدينا خطط جيدة لـ مرموش، وهو يؤدي مباريات مميزة في الفترة الماضية، وينتظره مستقبلا مشرقا".

وأضاف "مرموش حاليا لديه سوق عالمي وبالتالي لا نستبعد تلقيه عروضا من كل دول العالم، وهذه مسألة ليست غريبة ويجب أن نتوقعها جميعا لأن أداءه ومستواه واسمه الذي صار كالعملة الذهبية والطاقة التي يتمتع بها في الملعب تسوقه".

وشدد "وهو يحظى بحب جارف داخل نادي فرانكفورت، لذلك فالعروض غير مستبعده ليست داخل ألمانيا فقط لكن من جميع أنحاء أوروبا".

وأتم "لديه نمط مميز تماما وعيناه ثاقبتان ولا أستطيع أن أضعه في مقارنة مع أي شخص آخر، وهو لاعب رائع ومميز".

يذكر أن عقد مرموش مع فرانكفورت يمتد حتى صيف 2027، بينما يتواجد مواطنه محمد صلاح في صفوف ليفربول بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل.