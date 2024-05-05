سكاي: يونايتد يفاوض نجم كريستال بالاس.. وشرط جزائي ضخم في عقده

الأحد، 05 مايو 2024 - 23:18

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي

دخل نادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع مايكل أوليسي نجم فريق كريستال بالاس للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الجناح الإنجليزي لديه شرط جزائي ضخم في عقده من الممكن تفعيلة بداية من الصيف القادم.

وأفادت الشبكة في تقريرها أن الشرط الجزائي يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

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وأكدت الشبكة أن إنيوس الشركة التي تملك أسهما في النادي تراقب أوليسي وتدرك جيدا المنافسة التي ستكون عليه لضمه.

ويحمل أوليسي الجنسية الفرنسية بجانب الإنجليزية ولم يلعب للمنتخب الأول لأي منتخب.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما مع منتخب فرنسا تحت 18 و21 عاما في 9 مباريات وتمكن من تسجيل هدف.

ولعب الجناح الأيمن من قبل في أكاديمية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وانتقل أوليسي إلى بالاس قادما من ريدينج في صيف 2021 مقابل 9 ملايين يورو.

وتواجد أوليسي في 16 مباراة رفقة بالاس وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين بمجموع 1015 دقيقة، ويحرز هدفا كل 145 دقيقة.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي مايكل أوليسي
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