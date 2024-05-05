إثارة الدور الأول تتكرر بطريقة أخرى.. ميلان يتعادل مع جنوى في مباراة الـ 6 أهداف

كرر ميلان وجنوى إثارة مواجهة الدور الأول مجددا بطريقة مختلفة وتلك المرة بالتعادل 3-3 في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز ميلان 1-0 في لويجي فيرايس بمباراة شهدت طرد مايك ماينيان حارس ميلان ومشاركة أوليفييه جيرو كحارس مرمى وتصديه لفرصتين خطيرتين.

وفي لقاء الدور الثاني تكررت الإثارة بطريقة مختلفة في سان سيرو بلقاء شهد 6 أهداف وعودة ميلان في النتيجة رغم تأخره مرتين.

التعادل أبقى ميلان في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ودون فوز للجولة الرابعة على التوالي.

فيما ظل جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وصف المباراة

تقدم جنوى مبكرا في الدقيقة 5 بهدف ماتيو ريتيجي من علامة الجزاء بعد خطأ ارتكبه فيكايو توموري مدافع ميلان.

ومنعت العارضة هدف التعادل للروسونيري من تصويبة كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 15.

ولم يستغل رافائيل لياو انفراده بمجهود فردي وسدد كرة في منتصف المرمى سهلة في يد الحارس في الدقيقة 38.

وتألق الحارس وتصدى لتصويبة قوية من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 40.

وانتهى ضغط ميلان بهدف أليساندرو فلورينيزي برأسية بعد عرضية من صامويل شوكويزي في الدقيقة 45، شوط انتهى بالتعادل 1-1.

وبدأ جنوى الشوط الثاني كما الأول، عرضية متقنة سجلها كاليب أيكوبان برأسية في الشباك مدركا التقدم للضيوف في الدقيقة 48.

عاد ميلان وضغط مجددا وألغى الحكم هدفا لشوكويزي بسبب التسلل في الدقيقة 52.

وواصل يوسيب مارتينيز حارس جنوى تألقه ومنع هدفا لثيو هيرنانديز في الدقيقة 65.

ومن ركنية نفذها فلورينزي سجل ماتيو جابيا برأسية هدف تعادل ميلان في الدقيقة 72.

وبعد 3 دقائق أضاف أوليفييه جيرو ثالث أهداف ميلان بتسديدة على الطائر بعد عرضية بوليسيتش.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 14 هدفا في الدوري الموسم الجاري في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

وترك أولتراس ميلان "كورفا سود" المدرجات في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء وتركت عبارة "صوت الصمت" من أجل إرسال رسالة واضحة لإدارة النادي بشأن التخبطات الموسم الجاري وطموحات المواسم المقبلة.

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة حوّل ماليك تشاو بالخطأ في مرماه كرة عرضية أرضية مسجلا التعادل لجنوى لتنتهي المباراة بتعادل مثير.