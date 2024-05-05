إثارة الدور الأول تتكرر بطريقة أخرى.. ميلان يتعادل مع جنوى في مباراة الـ 6 أهداف

الأحد، 05 مايو 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

أليساندرو فلورينزي

كرر ميلان وجنوى إثارة مواجهة الدور الأول مجددا بطريقة مختلفة وتلك المرة بالتعادل 3-3 في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز ميلان 1-0 في لويجي فيرايس بمباراة شهدت طرد مايك ماينيان حارس ميلان ومشاركة أوليفييه جيرو كحارس مرمى وتصديه لفرصتين خطيرتين.

وفي لقاء الدور الثاني تكررت الإثارة بطريقة مختلفة في سان سيرو بلقاء شهد 6 أهداف وعودة ميلان في النتيجة رغم تأخره مرتين.

أخبار متعلقة:
جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد كالتشيو ميركاتو: ميلان لا يمانع رحيل إسماعيل بن ناصر تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان النجمة الثانية تزين الشعار.. إنتر يفوز على ميلان ويحسم الدوري في حدث تاريخي

التعادل أبقى ميلان في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ودون فوز للجولة الرابعة على التوالي.

فيما ظل جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

وصف المباراة

تقدم جنوى مبكرا في الدقيقة 5 بهدف ماتيو ريتيجي من علامة الجزاء بعد خطأ ارتكبه فيكايو توموري مدافع ميلان.

ومنعت العارضة هدف التعادل للروسونيري من تصويبة كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 15.

ولم يستغل رافائيل لياو انفراده بمجهود فردي وسدد كرة في منتصف المرمى سهلة في يد الحارس في الدقيقة 38.

وتألق الحارس وتصدى لتصويبة قوية من ثيو هيرنانديز في الدقيقة 40.

وانتهى ضغط ميلان بهدف أليساندرو فلورينيزي برأسية بعد عرضية من صامويل شوكويزي في الدقيقة 45، شوط انتهى بالتعادل 1-1.

وبدأ جنوى الشوط الثاني كما الأول، عرضية متقنة سجلها كاليب أيكوبان برأسية في الشباك مدركا التقدم للضيوف في الدقيقة 48.

عاد ميلان وضغط مجددا وألغى الحكم هدفا لشوكويزي بسبب التسلل في الدقيقة 52.

وواصل يوسيب مارتينيز حارس جنوى تألقه ومنع هدفا لثيو هيرنانديز في الدقيقة 65.

ومن ركنية نفذها فلورينزي سجل ماتيو جابيا برأسية هدف تعادل ميلان في الدقيقة 72.

وبعد 3 دقائق أضاف أوليفييه جيرو ثالث أهداف ميلان بتسديدة على الطائر بعد عرضية بوليسيتش.

ورفع الفرنسي رصيده لـ 14 هدفا في الدوري الموسم الجاري في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

وترك أولتراس ميلان "كورفا سود" المدرجات في آخر 10 دقائق من عمر اللقاء وتركت عبارة "صوت الصمت" من أجل إرسال رسالة واضحة لإدارة النادي بشأن التخبطات الموسم الجاري وطموحات المواسم المقبلة.

Image

Image

وقبل 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة حوّل ماليك تشاو بالخطأ في مرماه كرة عرضية أرضية مسجلا التعادل لجنوى لتنتهي المباراة بتعادل مثير.

الدوري الإيطالي ميلان جنوى
نرشح لكم
تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله سكاي: يونايتد يفاوض نجم كريستال بالاس.. وشرط جزائي ضخم في عقده مدير بايرن: يجب أن نضع فيرتز في الاعتبار إذا كان متاحا ولكن جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها كلوب: صلاح كان رائعا أمام توتنام وأنا سعيد لأجله جاكبو: الجميع يدرك وضع ليفربول مع رحيل كلوب
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: لا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد من قطاع الناشئين مثلنا ساعة | الدوري المصري
الهاني سليمان: لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة أكثر من 7 ثواني.. ولا أتعمد إهدار الوقت ساعة | الدوري المصري
سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 3 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر