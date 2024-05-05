إسلام جابر: درسنا الزمالك لأسبوع.. والفوز على أحد القطبين يعطي دفعة معنوية مختلفة

الأحد، 05 مايو 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - إسلام جابر - الزمالك - سموحة

شدد إسلام جابر لاعب سموحة أن فريقه درس الزمالك لمدة أسبوع قبل المواجهة بينهما.

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وقال جابر لقناة أون تايم سبورتس: "المكسب ضد الزمالك هام للغاية ويصنع لنا الفارق في جدول الترتيب، لعبنا بشكل سيء لفترة، لكن في آخر 3 مباريات حققنا الفوز".

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وأضاف "أحمد سامي -مدرب الفريق- يحفزنا دائما لتحقيق الانتصارات فقط".

وأكمل "درسنا الزمالك منذ أسبوع ولذلك السبب انتصرنا، الفوز على الزمالك أو الأهلي يعطينا دفعة معنوية مختلفة ومن المهم مواصلة تحقيق الانتصارات".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى التوفيق للزمالك ضد نهضة بركان ويتوجون بكأس الكونفدرالية".

وسجل هدف اللقاء الوحيد أبو بكر ليادي.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

الزمالك سموحة الدوري المصري إسلام جابر
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