قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه

الأحد، 05 مايو 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

ترافيس موتيابا - الزمالك - عمرو قلاوة - سموحة

يرى عمرو قلاوة لاعب وسط سموحة أن فوز فريقه على الزمالك جاء بسبب دراسة الأبيض جيدا.

عمرو قلاوة

النادي : سموحة

سموحة

وقال قلاوة عبر أون تايم سبورتس: "سموحة كان يمر بفترة تراجع مستوى ونتائج ولكن حققنا 3 انتصارات متتالية في الدوري".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ودرسناه جيدا في الفترة الماضية ولذلك حققنا الفوز عليه".

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وأتم تصريحاته "نركز الآن أن يستمر سموحة في التقدم أكثر بجدول ترتيب الدوري من أجل احتلال أحد المراكز المتقدمة".

وحقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أبو بكر ليادي.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

الزمالك سموحة الدوري المصري عمرو قلاوة
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