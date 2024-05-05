جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد

الأحد، 05 مايو 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - برشلونة

عبر كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق الدحيل عن سعادته باهتمام نادي ميلان لتعيينه الموسم المقبل.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الروسونيري يقترب من إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق عقب انتهاء الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الفرنسي لصحيفة ليكيب: "أنه أمر ممتع للغاية اهتمام ميلان بي، حتى لو لم أتحدث مع المديرين".

أخبار متعلقة:
مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها كلوب: صلاح كان رائعا أمام توتنام وأنا سعيد لأجله

وأتم "أعتقد أنني رأيت أنهم اختاروا جولين لوبيتيجي ليكون المدير الفني القادم بالفعل".

واعترضت جماهير ميلان كثيرا على الإدارة بسبب رغبتها في تعيين المدير الفني الإسباني إذ ترى الجماهير أنه لا يناسب ميلان على الإطلاق.

وانتهت آمال بيولي في البقاء بعد الخسارة من روما ذهابا وإيابا في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر خسر من إنتر ميلان وتم الاحتفال أمامه بلقب الدوري، إذ تعتبر المرة الأولى في تاريخ الدربي الذي يحسم فريق أمام آخر بطولة الدوري، ولذلك انقلبت الأمور أكثر على بيولي.

وحصل بيولي على بطولة الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 بعد لقب 2010-2011.

الدوري الإيطالي ميلان ستيفانو بيولي كريستوف جالتييه
نرشح لكم
تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله سكاي: يونايتد يفاوض نجم كريستال بالاس.. وشرط جزائي ضخم في عقده إثارة الدور الأول تتكرر بطريقة أخرى.. ميلان يتعادل مع جنوى في مباراة الـ 6 أهداف مدير بايرن: يجب أن نضع فيرتز في الاعتبار إذا كان متاحا ولكن بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها كلوب: صلاح كان رائعا أمام توتنام وأنا سعيد لأجله جاكبو: الجميع يدرك وضع ليفربول مع رحيل كلوب
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
تعادل في صالح ميلان.. يوفنتوس يتعثر أمام روما ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس إنبي: لا يوجد فريق في الدوري لديه نفس العدد من قطاع الناشئين مثلنا ساعة | الدوري المصري
الهاني سليمان: لا أعرف لماذا أمسكت بالكرة أكثر من 7 ثواني.. ولا أتعمد إهدار الوقت ساعة | الدوري المصري
سامي: حظ الحكام جيد لفوز فريقي.. وحسام حسن تعرض لشد من قميصه ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: أتمنى أن يراجع محمود البنا نفسه ساعة | الدوري المصري
حسام حسن: تعرضت للظلم لطردي ضد الزمالك وكنت أستحق ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
بيلد: توتنام وليفربول مهتمين بـ مرموش.. وفرانكفورت يحدد خليفته حال رحيله ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 3 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح 4 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر