جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد

عبر كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق الدحيل عن سعادته باهتمام نادي ميلان لتعيينه الموسم المقبل.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الروسونيري يقترب من إقالة ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق عقب انتهاء الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الفرنسي لصحيفة ليكيب: "أنه أمر ممتع للغاية اهتمام ميلان بي، حتى لو لم أتحدث مع المديرين".

وأتم "أعتقد أنني رأيت أنهم اختاروا جولين لوبيتيجي ليكون المدير الفني القادم بالفعل".

واعترضت جماهير ميلان كثيرا على الإدارة بسبب رغبتها في تعيين المدير الفني الإسباني إذ ترى الجماهير أنه لا يناسب ميلان على الإطلاق.

وانتهت آمال بيولي في البقاء بعد الخسارة من روما ذهابا وإيابا في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر خسر من إنتر ميلان وتم الاحتفال أمامه بلقب الدوري، إذ تعتبر المرة الأولى في تاريخ الدربي الذي يحسم فريق أمام آخر بطولة الدوري، ولذلك انقلبت الأمور أكثر على بيولي.

وحصل بيولي على بطولة الدوري الإيطالي موسم 2021-2022 بعد لقب 2010-2011.