سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك

الأحد، 05 مايو 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

أحمد سامي

كشف أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة تعليماته للاعبي الفريق من أجل الفوز على الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري.

وانتصر سموحة على الزمالك بهدف دون رد سجله أبو بكر ليادي.

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس: "لو كنت مكان جوزيه جوميز سأريح لاعبي فريقي من أجل نهائي الكونفدرالية".

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وأجرى البرتغالي تغييرات عديدة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وأضاف "لعبنا بنفس الطريقة وحاولنا استغلال المساحات الكبيرة خلف دفاع الزمالك، واعتمدنا على المرتدات من خلال الرباعي الهجومي".

وواصل "قدمنا مباراة دفاعية جيدة، وأخبرت اللاعبين أننا سنلعب بنفس النظام حتى بعد إجراء التغييرات كي لا أتسبب بإرباكهم بكثرة التعليمات".

وأردف "بعد الهدف تسرع لاعبو الزمالك ولعبوا الكرات الطولية، وحاولنا استغلال المساحات والتي سببت لهم مشاكل كبيرة".

وتابع "شرحت لحسام وأبو بكر كيفية التحرك ونفذوا ما أردته، وأبارك لهم لأنني ضغطت عليهم، والآن تخطينا حاجز الـ 30 نقطة ونريد الوصول لهدف آخر".

وأتم "أتمنى للزمالك خوض مباراة نهائية جيدة".

وحقق أحمد سامي ثاني انتصاراته كمدرب على الزمالك وكلاهما مع سموحة من أًصل 12 مواجهة.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

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