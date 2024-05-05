بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها

يرى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام أن فريقه لعب بالطريقة التي يريدها عكس ما حدث من قبل رغم الخسارة.

وفاز ليفربول على توتنام برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أنفيلد.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "من الواضح أنها نتيجة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لنا، لكننا لعبنا كرة القدم التي نريدها".

وأضاف "آخر مباراتين لنا خارج أرضنا ضد نيوكاسل وتشيلسي، وبصرف النظر عن النتائج التي لم تكن رائعة أيضا، لم نحاول أن نلعب كرة القدم الخاصة بنا".

وأكمل "حتى في الشوط الأول لعبنا بعضا من كرة القدم التي أريدها إذ ضغطنا على الخصم كما كنا نفعل دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "في النصف ساعة الأخيرة بدأ ثلاثي الهجوم في الضغط أكثر قليلا وبدا أكثر خطورة بعض الشيء، سجل هدفان، وخلق بضع فرص أخرى".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 78 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.