الخسارة الأكبر منذ صعوده.. البنك الأهلي يسقط ضد إنبي بخماسية

الأحد، 05 مايو 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

صورة مباراة البنك الأهلي وإنبي

فاز إنبي على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

سجل خماسية إنبي في المباراة كل من مودي ناصر الذي أحرز هدفين وأحمد أمين "قفة"، ومصطفى دويدار ويوسف لبيب، بينما سجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الوحيد.

الخسارة هي الأكبر للبنك الأهلي منذ صعوده للدوري المصري الممتاز في موسم 2020/2021، بينما حقق إنبي ثاني أكبر فوز في تاريخه بالدوري بعد فوزه على النصر بستة أهداف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
سموحة ينتصر على الزمالك بهدف ليادي الأول في الدوري غياب الشيبي وعودة لاكاي في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر جاكبو: الجميع يدرك وضع ليفربول مع رحيل كلوب بوكيتينو: بدأنا في استعادة الثقة على ملعبنا.. وهذا شرط التأهل لأوروبا

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15.

التشكيل

بدأ إنبي بثلاثي هجومي، بينما قاد ياو أنور تشكيل بالبنك الأهلي.

أحداث المباراة

تعرض إسحاقو يعقوبو لإصابة مبكرة في الدقيقة 18 ليخرج ويحل عاصم صلاح بدلا منه.

وتقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق ياو أنور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 43 تعادل قفة لإنبي ولكن هدفه لم يحتسب بسبب وجود وضعية تسلل.

وفي الدقيقة 52 وبالوقت الضائع من الشوط الأول عاد قفة للتسجيل ولكن هدفه احتسب تلك المرة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء مودي ناصر.

في الشوط الثاني تقدم ناصر بالهدف الثاني لإنبي بالدقيقة 55 برأسية بعد عرضية من مصطفى شكشك.

وسجل ناصر الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مصطفى دويدار الهدف الرابع لإنبي في الدقيقة 88 بعد انفراد بثلاثة لاعبين من إنبي بالحارس حسن شاهين الذي تصدى للكرة لترتد نحو دويدار الذي سدد كرة صاروخية في الشباك.

وأنهى يوسف لبيب البديل خماسية إنبي في الدقيقة 97 بعد كرة أمامية من حارس مرماه بودي سمير أخطأ الدفاع وحارس المرمى في التعامل معها ليسجل لبيب الكرة برأسية.

وأصبح بودي سمير أول حارس مرمى في الدوري المصري يصنع هدفا منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب إنبي مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم الخميس 16 مايو، كما سيلعب البنك الأهلي ضد فيوتشر أيضا ولكن يوم الجمعة 10 مايو.

إنبي الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك سموحة ينتصر على الزمالك بهدف ليادي الأول في الدوري غياب الشيبي وعودة لاكاي في قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر بوكيتينو: بدأنا في استعادة الثقة على ملعبنا.. وهذا شرط التأهل لأوروبا انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(5) إنبي
أخر الأخبار
قلاوة: درسنا الزمالك جيدا ولذلك حققنا الفوز عليه 2 دقيقة | الدوري المصري
مدير بايرن: يجب أن نضع فيرتز في الاعتبار إذا كان متاحا ولكن 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن 32 دقيقة | الدوري المصري
نهائي الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في الذهاب.. القناة الناقلة والحكم 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
جالتييه: اهتمام ميلان بي ممتع للغاية.. وأعتقد أنهم اختاروا المدرب الجديد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: أتحمل المسؤولية أمام سموحة.. وشحاتة قدم مباراة جيدة 52 دقيقة | الدوري المصري
سامي: سأفعل ذلك لو كنت مكان جوميز.. ولعبنا بنفس الطريقة ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
بوستيكوجلو: خسرنا بنتيجة كبيرة لكن على الأقل لعبنا كرة القدم التي نريدها ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس إفريقيا لـ الطائرة سيدات - الأهلي (2) 13-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل القارة 2 نهائي كونفدرالية مكرر.. موعد مباراتي الزمالك ضد نهضة بركان 3 إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 4 آلان شيرار: رد فعل صلاح تجاه كلوب هو التصرف الصحيح