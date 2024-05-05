الخسارة الأكبر منذ صعوده.. البنك الأهلي يسقط ضد إنبي بخماسية

فاز إنبي على البنك الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

سجل خماسية إنبي في المباراة كل من مودي ناصر الذي أحرز هدفين وأحمد أمين "قفة"، ومصطفى دويدار ويوسف لبيب، بينما سجل ياو أنور هدف البنك الأهلي الوحيد.

الخسارة هي الأكبر للبنك الأهلي منذ صعوده للدوري المصري الممتاز في موسم 2020/2021، بينما حقق إنبي ثاني أكبر فوز في تاريخه بالدوري بعد فوزه على النصر بستة أهداف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة 32 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز 15.

التشكيل

بدأ إنبي بثلاثي هجومي، بينما قاد ياو أنور تشكيل بالبنك الأهلي.

أحداث المباراة

تعرض إسحاقو يعقوبو لإصابة مبكرة في الدقيقة 18 ليخرج ويحل عاصم صلاح بدلا منه.

وتقدم البنك الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق ياو أنور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 43 تعادل قفة لإنبي ولكن هدفه لم يحتسب بسبب وجود وضعية تسلل.

وفي الدقيقة 52 وبالوقت الضائع من الشوط الأول عاد قفة للتسجيل ولكن هدفه احتسب تلك المرة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء مودي ناصر.

في الشوط الثاني تقدم ناصر بالهدف الثاني لإنبي بالدقيقة 55 برأسية بعد عرضية من مصطفى شكشك.

وسجل ناصر الهدف الثالث لإنبي في الدقيقة 74 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف مصطفى دويدار الهدف الرابع لإنبي في الدقيقة 88 بعد انفراد بثلاثة لاعبين من إنبي بالحارس حسن شاهين الذي تصدى للكرة لترتد نحو دويدار الذي سدد كرة صاروخية في الشباك.

وأنهى يوسف لبيب البديل خماسية إنبي في الدقيقة 97 بعد كرة أمامية من حارس مرماه بودي سمير أخطأ الدفاع وحارس المرمى في التعامل معها ليسجل لبيب الكرة برأسية.

وأصبح بودي سمير أول حارس مرمى في الدوري المصري يصنع هدفا منذ بداية الموسم الحالي.

وسيلعب إنبي مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم الخميس 16 مايو، كما سيلعب البنك الأهلي ضد فيوتشر أيضا ولكن يوم الجمعة 10 مايو.