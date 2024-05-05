سموحة ينتصر على الزمالك بهدف ليادي الأول في الدوري

حقق سموحة أول فوز له على الزمالك في الدوري المصري منذ عامين بالانتصار بهدف دون رد في الجولة 21 من المسابقة.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أبو بكر ليادي.

وانتصر الزمالك في المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين، ويعود آخر فوز لسموحة على الأبيض لمواجهة الدور الثاني من موسم 2021-22.

وحقق أحمد سامي ثاني انتصاراته كمدرب على الزمالك وكلاهما مع سموحة من أًصل 12 مواجهة.

ورفع سموحة رصيده بعد فوزه الثالث تواليا لـ 31 نقطة في المركز الخامس من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر من 15 مباراة.

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التشكيل

قاد حسام حسن هجوم سموحة، وتواجد من أبو بكر ليادي وأحمد خالد خلفه.

ودفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإسلام جابر كظهير أيسر.

بينما بدأ إبراهيما نداي ومحمد شحاتة كظهيرين في تشكيل الزمالك، وتواجد ياسر حمد في قلب الدفاع لتعويض حمزة المثلوثي.

وجلس نبيل عماد وأحمد حمدي على مقاعد البدلاء وعوضهما في الوسط زياد كمال وسيف جعفر.

وجلس أحمد سيد زيزو على مقاعد البدلاء، فيما خرج سامسون أكينيولا من قائمة المباراة.

وعاد سيف الجزيري لقيادة هجوم الزمالك بعد غيابه المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وصف المباراة

طالب حسام حسن بالحصول على ركلة جزاء في الثانية 20 من انطلاق المباراة لكن رفض محمود البنا احتسابها.

استحوذ لاعبو الزمالك على الكرة لكن دون خطورة.

وسقط بركات حجاج لاعب سموحة متأُثرا بالإصابة وعوضه محمد مصطفى "ميدو" في أول تغييرات المباراة في الدقيقة 29.

وتحصل زياد كمال على بطاقة صفراء في نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أبو بكر ليادي.

شوط أول انتهى بـ 0 تسديدات بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين.

الشوط الثاني بدأ هادئا وفي الدقيقة 53 انفرد أبو بكر ليادي بعد بينية متقنة من حسام حسن أودعها الجناح الشاب على يمين محمد عواد في الشباك متقدما للموج الأرزق.

هدف هو الأول للنيجيري بقميص سموحة في الدوري المصري منذ انضمامه في 2022.

وجاءت أول تسديدة بيضاء على مرمى الهاني سليمان في الدقيقة 56 من ناصر ماهر وتعامل معها الحارس بسهولة.

أجرى جوميز 3 تغييرات لتنشيط أداء فريقه بمشاركة أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح وأحمد حمدي بدلا من إبراهيما نداي وسيف جعفر وترافيس موتيابا في الدقيقة 57.

ورد أحمد سامي بالدفع بمحمد سعيد "مكرونة" بدلا من أحمد خالد.

وأطلق البنا صفارته معلنا احتساب ركلة جزاء لأحمد حمدي عقب عرقلته داخل منطقة الجزاء بعدما توغل ومر من أمام 5 لاعبين لسموحة.

لعبة ركلة الجزاء التي تحصل عليها أحمد حمدي قبل أن يلغيها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو 📺❌ مصطفى عميرة 📸 pic.twitter.com/IhRnEa8s2a — FilGoal (@FilGoal) May 5, 2024

وعقب عودة الحكم لتقنية الفيديو تراجع عن قراره في الدقيقة 70.

وشارك ناصر منسي بدلا من عبد الله السعيد.

وفي الدقيقة 73 أعلن البنا وجود خطأ على الهاني سليمان بسبب قاعدة الـ 6 ثواني بعد تأخره في تسديد الكرة.

ضغط الزمالك تواصل بحثا عن التعادل، وشارك نبيل عماد بدلا من زياد كمال في الدقيقة 80.

وأشهر البنا بطاقة صفراء ثانية في وجه حسام حسن ثم الحمراء في الدقيقة 81 بسبب إدعائه السقوط داخل منطقة الجزاء.

ورغم العودة لتقنية الفيديو تمسك البنا بقراره.

وسجل الجزيري هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 لكن ألغي بداعي التسلل على زيزو الذي مرر الكرة الحاسمة.

وتألق عواد في التصدي لفرصة محمد سعيد "مكرونة" في الدقيقة 90+5، ثم أهدر اللاعب ذاته فرصة الهدف الثاني لسموحة بتسديدة من داخل منقطة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

الثواني الأخيرة من اللقاء مرت لتنتهي بفوز سموحة.