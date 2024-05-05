بوكيتينو: بدأنا في استعادة الثقة على ملعبنا.. وهذا شرط التأهل لأوروبا

الأحد، 05 مايو 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي على أن فريقه قد بدأ في استعادة الثقة على ملعب ستامفورد بريدج.

وفاز تشيلسي على وست هام بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "سعيد جدا من أجل اللاعبين وطاقم العمل، الفوز بعد أيام من فوز آخر على توتنام يعد أمرا جيدا".

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وواصل "المباراة كانت مذهلة وسعيد جدا بالطريقة التي لعبنا بها، لدينا لاعبين لديهم موهبة لخلق الفرص وتسجيل الأهداف".

وتابع "لم أكن مرتاحا في الملعب لأنني أردت الحفاظ على الشباك نظيفة، وست هام قوي في الكرات الثابتة وكنا بحاجة إلى بعض الحظ وكان من المهم في النهاية الحصول على نقاط المباراة".

وشدد "الموسم الماضي كان صعبا على الجميع هنا وكان من الصعب تغيير المشاعر واحتجنا لوقت حتى يشعر الجميع بالثقة من جديد وقد استعدنا المشاعر الجيدة في ستامفورد بريدج".

وأتم "من أجل الحصول على مقعد أوروبي نحن بحاجة للحفاظ على هذا الزخم والإيمان، سنحصل على الراحة غدا والثلاثاء سنستعد لنوتينجهام، سنسير خطوة بخطوة ولكن الأهم هي العقلية".

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 54 في المركز السابع المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي وبفارق نقطتين عن نيوكاسل السادس.

وست هام تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو الدوري الإنجليزي الممتاز
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