ليفركوزن يعود إلى الانتصارات باكتساح فرانكفورت بمشاركة مرموش

الأحد، 05 مايو 2024 - 20:27

كتب : محمد رؤوف

جرانيت تشاكا

عاد باير ليفركوزن للانتصارات مرة أخرى إذ اكتسح منافسه آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بشكل أساسي.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من جرانيت تشاكا وباتريك تشيك وإكسكويل بالاسيوس وجيريمي فريمبونج وفيكتور بونيفاس، بينما أحرز هوجو إكيتيكي هدف فرانكفورت.

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ولم يعرف ليفركوزن الفوز في المباراتين الماضيتين أمام كل من بوروسيا دورتموند وشتوتجارت، إذ حقق التعادل 1-1 و2-2 بالترتيب.

وتخطى لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن رقم يان سومر كونه الحارس الأجنبي الأكثر مشاركة بالدوري الألماني بـ292 مباراة.

واستغل ليفركوزن خسارة بايرن ميونيخ من شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف السبت الماضي ليوسع فارق النقاط أكثر معه.

ووصل ليفركوزن للنقطة 84 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني وضمن تحقيق اللقب منذ فترة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 45 في المركز السادس، يبتعد بفارق 4 نقاط عن فريبورج.

ويعتبر المركز السادس مؤهل إلى بطولة الدوري الإوروبي للموسم المقبل.

وافتتح تشاكا النتيجة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأنقذ ويليان باتشو مدافع فرانكفورت مرماه بطريقة خيالية بعد تسديدة من مهاجم ليفركوزن قرب منطقة الـ6 ياردات لكن تمكن باتشو من إبعاد الكرة.

وتعادل إكيتيكي لصالح فرانكفورت من رأسية في الدقيقة 32.

ورد تشيك عليه بهدف من رأسية أيضا لمسها فقط كيفين تراب لكن لم يتمكن من التصدي لها في الدقيقة 45.

وحصل ليفركوزن على ركلة جزاء في الدقيقة 57 وتمكن بالاسيوس من تسجيلها.

وأضاف فريمبونج الهدف الرابع بعد عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى في الدقيقة 77.

وأنهى بونيفاس أهداف ليفركوزن بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

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