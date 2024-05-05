منافس الأهلي - التعثر الثاني على التوالي.. الترجي يخسر من الملعب التونسي

فاز فريق الملعب التونسي على الترجي بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاول في الدوري التونسي.

التعثر كان هو الثاني للترجي على التوالي بعد الفوز على صنداونز والوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقدم أومارو بالهدف الأول للملعب التونسي في الدقيقة 80 برأسية.

وأضاف مروان صحراوي الهدف الثاني بعد 4 دقائق من هجمة مرتدة.

بالخسارة توقف رصيد الترجي عند النقطة 14 في صدارة مجموعة التتويج بينما ارتفع رصيد الملعب التونسي للنقطة التاسعة في المركز الثاني.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مايو، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو.

وسيلعب الترجي مباراته المقبلة ضد النجم الساحلي يوم 12 مايو.