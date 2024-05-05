عودة الفرعون.. صلاح يسجل في توتنام ويحطم رقما قياسيا وينتظر آخر

الأحد، 05 مايو 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح

عاد محمد صلاح لاعب ليفربول للتسجيل مرة أخرى بعد 3 مباريات متتالية دون أهداف.

ويواجه ليفربول منافسه توتنام في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ويتقدم بهدف دون رد حتى الآن.

وسجل صلاح في التسجيل في شباك توتنام بالرأس من صناعة كودي جاكبو في الدقيقة 16.

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وحطم الدولي المصري رقما قياسيا إذ وصل إلى هدفه التاسع ضد السبيرز في الدوري، ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك توتنام، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش (8 أهداف).

قائد منتخب مصر سجل 10 أهداف ضد توتنام، 9 في الدوري، وهدف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويحتاج صلاح إلى هدفين ليصل إلى هدفه رقم 20 في الدوري للمرة الخامسة في مسيرته مع ليفربول.

وساهم صلاح في 55 هدفا في 70 مباراة ضد الفرق الـ6 الأفضل في الدوري الإنجليزي ولا يوجد سوى واين روني وألان شيرار وريان جيجز الذين ساهموا بعدد أكثر منه.

ولأول مرة يسجل صلاح من اللعب المفتوح منذ إحرازه هدف الفوز في شباك برايتون في نهاية شهر مارس الماضي.

واستطاع صلاح من تسجيل أكثر من 25 هدفا في جميع البطولات في 6 مواسم له مع ليفربول من 7، وكان ذلك موسم 2019-2020.

أما الرقم الثاني الذي لصلاح الفرصة في تحطيمه هو لو نجح في صناعة هدف أمام توتنام سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

وسجل صلاح 25 هدفا في 41 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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