انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(5) إنبي

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:53

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البنك الأهلي ضد إنبي في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق96. جووول خامس لإنبي بصناعة حارس المرمى عن طريق يوسف لبيب الذي استغل خطأ دفاع البنك الأهلي وحارس مرماه.

ق88. جوووول الراابع لإنبي عن طريق مصطفى دويدار بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق74. جوووول ثااالث لإنبي عن طريق مودي ناصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق55. جوووول الثاني لإني عن طريق مودي ناصر برأسية.

ق55. مقصية من رفيق كابو ترتد من العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق52. جوووول التعادل لإنبي عن طريق أحمد أمين قفة.

ق43. هدف غير محتسب لإنبي عن طريق قفة بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق25. جوووول أول للبنك الأهلي عن طريق ياو أنور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق18. تبديل أول للبنك الأهلي بدخول عاصم صلاح بدلا من إسحاقو يعقوبو المصاب.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

إنبي الدوري المصري الممتاز البنك الأهلي
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