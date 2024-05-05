بعد حسم التأهل.. بارما يتوج بلقب الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

بارما

توج فريق بارما بلقب دوري الدرجة الثانية قبل جولة من النهاية بعد التعادل مع كريمونيزي.

وتعادل الجيالوبلو مع كريمونيزي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالية.

وضمن بارما التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه إذ وصل للنقطة 75 ويبتعد بفارق 3 نقاط عن كومو الوصيف.

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وحتى في حالة خسارة بارما المباراة الأخيرة وفوز كومو فتساوي النقاط يأتي لصالح بارما بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة.

وكان بارما قد عاد لأضواء الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 قبل جولتين على نهاية الموسم في الدرجة الثانية الإيطالية.

ويتأهل أول وثاني الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري الإيطالي، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث وحتى الثامن على بطاقة التأهل الأخيرة عبر الملحق.

وغاب الدوكالي أي رجال الدوقية عن دوري الدرجة الأولى لمدة 3 مواسم قبل النجاح في العودة مرة أخرى.

وسيخوض بارما على ملعبه إنيو تارديني الموسم المقبل عامه الـ 28 وسط كبار القوم في إيطاليا.

ويمتلك الجيابلو تاريخا مميزا في تسعينيات القرن الماضي، حيث توج بلقب الكأس 3 مرات وكأس السوبر مرة واحدة.

وأوروبيا حصد لقب كأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وحيدة.

ويأتي تأهل بارما بعد موسم واحد من اعتزال المخضرم جانلويجي بوفون حارس وقائد الفريق الذي ارتدى قمصانه طيلة الموسمين الماضيين.

وتوقف مشوار بارما في التأهل للدوري الإيطالي الموسمين الماضيين حيث أنهى موسم 2021-22 في المركز الـ 12 والموسم الماضي خسر في نصف نهائي الملحق ضد كالياري.

الدوري الإيطالي بارما الدرجة الثانية الإيطالية كومو
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