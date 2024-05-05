انتهت الدوري المصري – سموحة (1)-(0) الزمالك.. فوز الموج الأرزق

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - إسلام جابر - الزمالك - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد الزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري.

وتقام المباراة على استاد برج العرب في تمام السابعة مساءً.

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

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فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+5: عواد يتألق ويمنع تصويبة مكرونة

ق 90: هدف غير محتسب للزمالك

ق 81: بطاقة حمراء للحصول على إنذار ثاني بسبب إدعاء السقوط

ق 80: خروج زياد كمال ومشاركة دونجا

ق 73: خطأ على الهاني سليمان

ق 70: خروج السعيد ونزول ناصر منسي

r 70: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة للـ VAR

ق 67: أحمد حمدي يمر من 5 لاعبين ويحصل على ركلة جزاء.

ق 57: مشاركة زيزو وفتوح وحمدي بدلا من موتيابا ونداي وسيف

ق 55: تسديدة أرضية من ناصر ماهر يتصدى لها الحارس بسهولة

ق 53: جووول أووول في اللقاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 29: تغيير اضطراري أول للزمالك بمشاركة محمد مصطفى ميدو بدلا من بركات حجاج

ق 1: مطالبات بركلة جزاء في أول 20 ثانية

بداية اللقاء

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