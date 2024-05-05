انتهت الدولي الألماني - فرانكفورت (1)-(5) ليفركوزن

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد منافسه باير ليفركوزن في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، ويأتي فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

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لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 89: جوووول فيكتور بونيفاس من ركلة جزاء.

ق 77: جوووول جيريمي فريمبونج بعد عرضية أرضية سددها مباشرة في المرمى.

ق 58: جووووول إكسكويل بالاسيوس من نقطة الجزاء.

ق 57: ركلة جزاء لليفركوزن

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول باتريك تشيك بعد رأسية قوية لمسها فقط كيفين تراب لكن لم يتمكن من التصدي لها.

ق 32: جووووول إكيتيكي من رأسية.

ق 21: إنقاذ خيالي من ويليان باتشو بعد تسديدة من مهاجم ليفركوزن قرب منطقة الـ6 ياردات لكن تمكن باتشو من إبعاد الكرة.

ق 12: جووووول جرانيت تشاكا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني
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