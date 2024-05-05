مباشر الدولي الألماني - فرانكفورت (1)-(2) ليفركوزن.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 05 مايو 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد منافسه باير ليفركوزن في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.
ويحتل ليفركوزن صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، ويأتي فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45: جوووول باتريك تشيك بعد رأسية قوية لمسها فقط كيفين تراب لكن لم يتمكن من التصدي لها.
ق 32: جووووول إكيتيكي من رأسية.
ق 21: إنقاذ خيالي من ويليان باتشو بعد تسديدة من مهاجم ليفركوزن قرب منطقة الـ6 ياردات لكن تمكن باتشو من إبعاد الكرة.
ق 12: جووووول جرانيت شاكا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
بداية المباراة
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