مباشر الدولي الألماني - فرانكفورت (1)-(2) ليفركوزن.. بداية الشوط الثاني

الأحد، 05 مايو 2024 - 18:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد منافسه باير ليفركوزن في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، ويأتي فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

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لمتابعة المباراة من هنا

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول باتريك تشيك بعد رأسية قوية لمسها فقط كيفين تراب لكن لم يتمكن من التصدي لها.

ق 32: جووووول إكيتيكي من رأسية.

ق 21: إنقاذ خيالي من ويليان باتشو بعد تسديدة من مهاجم ليفركوزن قرب منطقة الـ6 ياردات لكن تمكن باتشو من إبعاد الكرة.

ق 12: جووووول جرانيت شاكا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

عمر مرموش الدوري الألماني
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