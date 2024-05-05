مباشر الدولي الألماني - فرانكفورت (1)-(2) ليفركوزن.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد منافسه باير ليفركوزن في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

ويحتل ليفركوزن صدارة جدول الترتيب برصيد 81 نقطة، ويأتي فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45: جوووول باتريك تشيك بعد رأسية قوية لمسها فقط كيفين تراب لكن لم يتمكن من التصدي لها.

ق 32: جووووول إكيتيكي من رأسية.

ق 21: إنقاذ خيالي من ويليان باتشو بعد تسديدة من مهاجم ليفركوزن قرب منطقة الـ6 ياردات لكن تمكن باتشو من إبعاد الكرة.

ق 12: جووووول جرانيت شاكا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة