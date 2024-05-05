مدير دورتموند: نرغب في بقاء سانشو وهذا موقف يونايتد

أعرب سيباستيان كيل المدير الرياضي لـ بوروسيا دورتموند عن رغبة ناديه في بقاء جادون سانشو رفقة الفريق الموسم المقبل.

ويلعب الجناح الإنجليزي في دورتموند منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد دون وجود بند أحقية أو إجبارية الشراء مما يجعل دورتموند يتفاوض مع يونايتد في حال إرادة النادي في استمراره.

وقال كيل لقناة "فيلت" الألمانية: "سنحاول عمل كل شيء من أجل بقاء سانشو معنا".

وأضاف "مانشستر يونايتد يرى مدى جودة لعبه في الوقت الحالي".

وأتم "ربما يريد مانشستر يونايتد بيعه أيضا من أجل الربح أو إعادته مرة أخرى، سنرى ما سيحدث".

ولم يمر سانشو بفترة جيدة في يونايتد ودخل في خلافات مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق بعدما قال علنا بإن سانشو لا يتدرب بصورة جيدة مما أغضبه كثيرا.

وطلب سانشو العودة إلى دورتموند في يناير الماضي ومنذ ذلك الوقت لعب بطريقة جيدة للغاية خاصة في المباراة الأخيرة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض 17 مباراة مع دورتموند ما بين بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وسجل 3 أهداف وصنع 2 آخرين.