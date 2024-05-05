تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم.. وإسلام جابر ظهير أيسر ضد الزمالك

تشكيل الزمالك - نداي وشحاتة ظهيران.. وزيزو على الدكة وسيف يقود الهجوم ضد سموحة

قائمة سموحة – أجايي على رأس اختيارات أحمد سامي لمواجهة الزمالك

معتمد جمال: عملنا على ما قدمناه ضد سموحة.. وهذه فلسفتي بشأن الجمل التكتيكية