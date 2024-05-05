تشكيل سموحة - حسام حسن يقود الهجوم.. وإسلام جابر ظهير أيسر ضد الزمالك
الأحد، 05 مايو 2024 - 18:08
كتب : FilGoal
يقود حسام حسن هجوم سموحة في مواجهة الزمالك لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.
ودفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بإسلام جابر كظهير أيسر، فيما يتواجد أبو بكر ليادي وأحمد خالد خلف هداف الفريق.
ويجلس على مقاعد البدلاء الحبيب أحمد حسن نجل قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، بالإضافة لفادي فريد وجونيور أجاي.
وجاء تشكيل سموحة:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: إسلام جابر - بركات حجاج – جاستس أرثر – طارق علاء
الوسط: أحمد خالد – دوكو دودو – محمد متولي "كناريا" – أبو بكر ليادي – عمرو قلاوة
الهجوم: حسام حسن
وعلى مقاعد البدلاء:
حراسة المرمى: محمد أشرف
الدفاع: محمد مغربي – محمد مصطفى "ميدو"
الوسط: لحسن دهدوه – محمد سعيد "مكرونة" – مصطفى البدري – الحبيب أحمد حسن
الهجوم: فادي فريد – جونيور أجايي
ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.
بينما يحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.