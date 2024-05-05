تشكيل الزمالك - نداي وشحاتة ظهيران.. وزيزو على الدكة وسيف يقود الهجوم ضد سموحة

يبدأ إبراهيما نداي ومحمد شحاتة كظهيرين في تشكيل الزمالك أمام سموحة في الجولة 21 من الدوري المصري.

وأجرى جوزيه جوميز تغييرات عديدة على تشكيل الزمالك من أجل إراحة اللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية.

ويتواجد ياسر حمد في قلب الدفاع لتعويض حمزة المثلوثي، ويجلس نبيل عماد وأحمد حمدي على مقاعد البدلاء ويعوضهما في الوسط زياد كمال وسيف جعفر.

ويجلس أحمد سيد زيزو على مقاعد البدلاء، فيما خرج سامسون أكينيولا من قائمة المباراة.

وعاد سيف الجزيري لقيادة هجوم الزمالك بعد غيابه المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى : محمد عواد

الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: أحمد رفاعي - عمر جابر - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد - أحمد حمدي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: ناصر منسي

ويحتل الزمالك المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.

فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة من 19 مباراة.