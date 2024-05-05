مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة ليفركوزن

الأحد، 05 مايو 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويبدأ الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

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حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليان باتشو – روبين كوخ – توتا – نيلس نكونكو

خط الوسط: إلياس سخيري – ماريو جوتزة – فارس شعيبي – جونيور إبيمبي

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش

وحصل ليفركوزن على بطولة الدوري ويحتل الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ الوصيف.

ويأتي فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.

الدوري الألماني تشابي ألونسو إينتراخت فرانكفورت باير ليفركوزن عمر مرموش
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