مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة ليفركوزن

أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويبدأ الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: ويليان باتشو – روبين كوخ – توتا – نيلس نكونكو

خط الوسط: إلياس سخيري – ماريو جوتزة – فارس شعيبي – جونيور إبيمبي

خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش

وحصل ليفركوزن على بطولة الدوري ويحتل الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ الوصيف.

ويأتي فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.