مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة ليفركوزن
الأحد، 05 مايو 2024 - 17:42
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باير ليفركوزن في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويبدأ الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيفين تراب
خط الدفاع: ويليان باتشو – روبين كوخ – توتا – نيلس نكونكو
خط الوسط: إلياس سخيري – ماريو جوتزة – فارس شعيبي – جونيور إبيمبي
خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش
وحصل ليفركوزن على بطولة الدوري ويحتل الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ الوصيف.
ويأتي فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.
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