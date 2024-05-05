طرابزون يعلن إصابة تريزيجيه مجددا

الأحد، 05 مايو 2024 - 17:36

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه من تدريبات طرابزون

أعلن طرابزون سبور إصابة محمود حسن "تريزيجيه" مرة أخرى.

وشارك تريزيجيه أمس السبت في خسارة فريقه ضد سامسون سبور في الجولة 35 من الدوري التركي.

وأوضح أحمد بشير طبيب الفريق عبر موقع النادي: "غادر تريزيجيه بألم أثناء المباراة ضد سامسون سبور وعقب الفحوصات تم الكشف عن إصابته في عضلة السمانة لقدمه اليمنى".

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وخرج تريزيجيه في الدقيقة 60 من عمر اللقاء وعوضه إدين فيشكا.

ولم يحدد النادي مدة غيابه.

وتعد تلك الإصابة الثانية للدولي المصري في أقل من شهر مع فريقه التركي.

وسبق أن أصيب تريزيجيه في العضلة الخلفية في منتصف أبريل الماضي، وتعافى منها بعد أسبوعين.

وخاض تريزيجيه 26 مباراة الموسم الجاري سجل 11 هدفا وصنع 5 في جميع المسابقات.

ويعد ثاني هدافي فريقه في جميع المسابقات بعد النيجيري بول أوناتشو صاحب الـ 12 هدفا.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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