تنس - ميار شريف تحصد وصافة بطولة كتالونيا

حصدت ميار شريف وصافة بطولة كتالونية المفتوحة للتنس إحدى بطولات "تشالنجر" في الموسم.

وخسرت ميار المباراة النهائية أمام التشيكية كاتيرينا سينياكوفا.

ونجحت اللاعبة التشيكية في الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وتقدم اللاعبة التشيكية في المجموعة الأولى 6-4 قبل أن تعادل ميار النتيجة بشوط ثاني بنتيجة 6-4.

وفي المجموعة الفاصلة نجحت اللاعبة التشيكية في حسم المباراة بالفوز 6-3.

وتتواجد ميار شريف في المركز 72 من التصنيف العالمي لسيدات التنس.

وكان أفضل تصنيف للاعبة المصرية هو المركز 31 عالميا.

ووصلت ميار شريف لذلك المركز في يونيو 2023.