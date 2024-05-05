بايرن يستعيد نجميه قبل مواجهة ريال مدريد

استعاد بايرن ميونيخ نجميه جمال موسيالا وماتياس دي ليخت قبل 3 أيام من لقاء ريال مدريد المرتقب.

ويحل بايرن ضيفا على ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشهدت تدريبات الأحد عودة جمال موسيالا وماتياس دي ليخت المران الجماعي قبل أيام قليلة من لقاء ريال مدريد.

وكانت الإصابة قد ضربت دي ليخت وأبعدته عن مباراتي ريال مدريد في دوري الأبطال وشتوتجارت في الدوري.

فيما غاب موسيالا عن مباراتي يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت، قبل أن يشارك ضد ريال مدريد في لقاء الذهاب.

لكنه غاب من جديد عن لقاء شتوتجارت.

وتعادل ريال مدريد خارج ملعبه أمام بايرن ميونيخ 2-2 ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وحافظ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على سجله بدون هزيمة خلال مواجهاته لفريق بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ولعب أنشيلوتي أمام بايرن ميونيخ للمرة التاسعة في دوري الأبطال وهذه هي المباراة الثالثة له كمدير فني لفريق ريال مدريد.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول بالتقدم بهدف سجله فينيسيوس جونيور.

بينما نجح بايرن ميونيخ في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني في تسجيل هدفين عن طريق ليروي ساني وهاري كين من ركلة جزاء.

وخطف فينيسيوس التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء بتسجيل ثاني أهدافه وهذه المرة من ركلة جزاء.

ويقام لقاء الإياب بين الفريقين على استاد سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء.

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